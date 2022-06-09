بعد أن كان أكثر الأندية استقرارا: مطالبات مالية وعقوبات منع التسجيل تلاحق الأهلي

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المرحلة الصعبةوصول الأهلي لهذه المرحلة الصعبة والمؤلمة في تاريخه لم يكن بسبب المدرب هاسي فقط الذي من الجولة الخامسة اتفق محبو وأعداء الأهلي على فشله وكان الوحيد الذي يراهن عليه المدير التنفيذي موسى المحياني، وبرغم أن النفيعي سبب رئيس فيما وصل إليه النادي في مصارعة الهبوط وتدني مستواه الفني وزعزعة الكيان إداريا وماليا.
الأزمة الحالية
الجمهور الأهلاوي فقط ينتظر أن تنتهي الأزمة الحالية والمرور من عقبة الرائد والشباب للبقاء ضمن أندية دوري المحترفين، والذي لم يتوقع أحد أن يصل إليه الأهلي.
تجربة هذه الإدارة المليئة بالجراحات ستكون درسا لكل من يريد أن يتقدم لإدارة الأهلي فالعمل في الأندية الكبيرة يحتاج إلى إدارات تملك المال والفكر حتى تنجح وتكسب ثقة المدرجات وتصعد لحصد الألقاب على المنصات.
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