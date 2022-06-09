ميشايل يتقدم تدريبات الهلال

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وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية، بعد أن قام الجهاز الفني بتأجيل عودته للتدريبات إثر وفاة والدته.وبدأ الكوري الجنوبي جانج هيون سو، برنامجه التأهيلي للعودة، حيث أدى حصة لياقية في صالة الإعداد البدني، ضمن برنامجه التأهيلي.
وميدانيا، ركز مدرب الهلال، رامون دياز، على الجوانب اللياقية والفنية، وفرض تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، قبل خوض مناورة.
ويستضيف الهلال، مساء اليوم، نظيره الاتفاق، في مباراة ودية، ضمن تحضيرات الفريقين لاستكمال الدوري السعودي.
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