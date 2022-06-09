الهلال «صفر» ديون .. والنصر يعترض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت أربعة أندية، هي الهلال والفيصلي والفتح وأبها بالالتزام بالسداد، حيث خلت قائمتها من أي التزامات مالية عليها واجبة السداد، مما يعني حصولها على شهادة الكفاءة المالية في الفترة المقبلة، وذلك بحسب بيان لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة عن الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 31 مارس لأندية الدوري السعودي للمحترفين، حيث حددت اللجنة يوم 21 أغسطس المقبل آخر موعد للوفاء بها.

وانخفضت إجمالي الالتزامات المالية بنسبة 51.46% مقارنة بما كانت عليه في 30 أبريل 2021، حيث انخفضت المبالغ من 569 مليون ريال إلى 276 مليون ريال في الفترة الحالية.

وجاء الأهلي أولا كأكثر الأندية التزامات مالية بـ48 مليونا، ثم الاتحاد بـ42 مليونا، والنصر بـ36 مليون ريال، ثم الشباب بـ32 مليون ريال، وبعدهما التعاون والاتفاق بـ22 مليون ريال، ثم الرائد بـ21 مليونا، وبعدهما الباطن بـ19 مليون ريال، ثم الحزم بـ13 مليون ريال، وبعده الطائي بثمانية ملايين ريال، ثم الفيحاء بسبعة ملايين، وأخيرا ضمك بـ900 ألف ريال.

إلى ذلك أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر الوليد المهيدب أن الالتزامات المالية على ناديه الواجبة السداد هي 27 مليون ريال، وليست 36 مليونا، كما أعلنته لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة.

وقال المهيدب في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «من منطلق الشفافية، تود إدارة النادي إيضاح التالي: المبلغ الفعلي المتبقي للحصول على شهادة الكفاءة المالية هو 27,104,000 ريال، وذلك بعد خصم التالي:3.400.000 سددت في 1 يونيو 2022، و5,625,000 قضايا منظورة لم يصدر بها حكم نهائي». وأضاف «سيتم التواصل مع اللجنة لتزويدهم بالمستندات المؤيدة لذلك».