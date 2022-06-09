بلاتر: ما حصل عليه بلاتيني يمثل مستحقات متأخرة له

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وقال بلاتر خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في بيلينزونا إنه «شيء غامض تماما بالنسبة له» مثولهما أمام المحكمة الجنائية.وأشار بلاتر إلى أن مبلغ مليوني فرنك سويسري (مليونين و70 آلف دولار) التي تم دفعها إلى بلاتيني، مر بجميع الإجراءات القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأضاف «إنه دين، دفع متأخر للرواتب»، إنها مسألة إدارية في الاتحاد، وسيتم التعامل معها وفقا للقانون المدني».
وأعرب بلاتر عن دهشته من الاستجواب الذي خضع له من قبل الادعاء العام في 2015 لادعاءات تتعلق بالاحتيال، «هذه الصدمة استمرت سبعة أعوام حتى الآن، الصدمة ما زالت قائمة».
وأكد أنه تلقى بالفعل «العقوبة القصوى» خلال تلك الفترة «كونه منبوذا» من العالم، مضيفا «وسائل الإعلام أعطتني سجلا إجراميا».
ويواجه الثنائي اتهامات تتعلق بالاحتيال على فيفا بشأن المبلغ الذي تم دفعه لبلاتيني على العمل الذي أنجزه بصفته مستشارا للاتحاد الدولي بين عامي 1998 و2002 بجانب اتهامات أخرى.
وكان من المقرر مثول بلاتر (86 عاما) أمام المحكمة أمس الأول، في اليوم الأول من جلسات المحاكمة، لكن جرى تأجيل ذلك نظرا لشعوره بوعكة صحية.
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