قطر تتيح للمواطنين والمقيمين استضافة أصدقائهم خلال كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن إتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين في قطر لاستضافة ذويهم وأصدقائهم خلال بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي تنطلق منافساتها في 21 نوفمبر المقبل.

ويخطط آلاف المشجعين من أنحاء العالم للسفر إلى قطر بعد أقل من ستة أشهر، والإقامة مع عائلاتهم وأصدقائهم من سكان قطر خلال منافسات المونديال التي تتواصل على مدى 28 يوما في ثمانية استادات، في نسخة هي الأكثر تقاربا في المسافات في التاريخ الحديث لبطولة كأس العالم.

وأوضحت اللجنة العليا على موقعها الالكتروني أمس الخميس أنها تدعو جميع المشجعين القادمين إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة «هيا» الرقمية، التي تعد بمثابة تصريح دخول إلى قطر، وتتيح لحاملها مجموعة من المزايا منها استخدام وسائل النقل العام مجانا في أيام المباريات.

وأكدت أنه إذا لم يرغب المستضيف في حضور المباريات فإنه لن يحتاج إلى بطاقة هيّا عند استضافته أقاربه وأصدقائه من حاملي تذاكر المباريات القادمين من خارج قطر.

وأشارت اللجنة العليا إلى أن المواطنين والمقيمين لن يحتاجوا إلى بطاقة هيّا للعودة إلى قطر حال سفرهم خارج الدولة خلال فترة البطولة.

ومن بين خطوات تقديم الطلبات للحصول على بطاقة «هيّا» الرقمية أن يؤكد المشجع القادم من خارج قطر مكان إقامته في الدولة خلال البطولة.

وفي حال رغب المشجع القادم من خارج قطر حامل تذاكر المباريات الإقامة مع العائلة أو الأصدقاء، فإنه ينبغي على المستضيف تسجيل وحداته السكنية عبر صفحة «مكان الإقامة البديل» على منصة «هيّا»، واتباع التعليمات التي تتضمن توضيح بيانات الهوية القطرية واسم العقار ورقم المنطقة والشارع والمبنى والوحدة السكنية وما إذا كان مستأجرا للعقار أو مالكه.

وبعد تسجيل الوحدات السكنية، سيُطلب من المستضيف إضافة اسم كل ضيف ورقم جواز السفر الخاص به وجنسيته.

ويتعين على الضيوف السفر إلى قطر بالجوازات المسجّلة بياناتها على صفحة «مكان الإقامة البديل» في منصة «هيّا».