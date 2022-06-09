أستراليا واليابان وكوريا ترغب في استضافة كأس آسيا 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مصدر مسؤول بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن ثلاث دول أبدت رغبتها في استضافة بطولة كأس آسيا 2023.

وكانت الصين، الدولة المضيفة، أبلغت اتحاد الكرة الآسيوي رسميا منتصف مايو الماضي اعتذارها عن الاستضافة بسبب الأوضاع الصحية التي تمر بها المدن الصينية جراء أزمة جائحة كورونا.

وقال مصدر مسؤول بالاتحاد الآسيوي «إن اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، تهتم باستضافة البطولة التي تعتبر الأكبر على مستوى القارة، حيث يشارك في منافساتها 24 منتخبا.

وأضاف «لم يتم التحرك رسميا على اعتبار أن الاتحاد الآسيوي حدد نهاية يونيو الحالي موعدا نهائيا لإبداء الرغبات قبل الشروع بالتعاملات الرسمية ودراسة الملفات المقدمة والزيارات التفتيشية»

وبحسب الخطة الإجرائية لملف الاستضافة فسيتم الإعلان عن هوية الدولة المستضيفة في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي يوم 17 أكتوبر بكوالالمبور.

ومنح تعميم الاتحاد الآسيوي للاتحادات الأعضاء فرصة مشاركة أكثر من دولة في الاستضافة حال تحققت الشروط والمعايير الرسمية للاستضافة.

وسبق لأستراليا أن نظمت البطولة عام 2015 وفازت في النهائي على حساب كوريا الجنوبية لتتوج بلقبها الأول بعد انضمامها للقارة الآسيوية رسميا عام 2007.

وكان المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أعلن قبل أيام أن رئيس كوريا الجنوبية أعطى الضوء الأخضر لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2023 بعد أسابيع من قرار الصين التخلي عن تنظيم البطولة.

وأمر الرئيس يون سوك-يول وزير الرياضة بمحاولة تأمين استضافة الحدث بعد عشاء عمل جمعه مع لاعبي كرة قدم ومسؤولين قبل المباراة الودية للمنتخب الكوري أمام البرازيل.

وفي وقت سابق أكد كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم لـصحيفة «نيكاي سبورتس» اليابانية أن هناك محادثات ثنائية مع الاتحاد القاري بشأن تنظيم البطولة في اليابان.

كان من المقرر أن تقام البطولة في عشر مدن صينية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخبا. وتحمل اليابان الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة برصيد أربعة ألقاب، مقابل ثلاثة ألقاب للسعودية وإيران.