القادسية والعين يفشلان في العودة لدوري المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 380 لقاء في ثماني وثلاثين جولة كانت هي محصلة السطر الأخير في وداعية دوري يلو لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم في موسمه الرياضي الحالي 1442 ــ 1443هـ اختتمت بها أحداث الجزأين الأول والثاني من قصة الرواية المشوقة في حلقاتها وصفحاتها ومعادلاتها الرياضية المعقدة وسط أحداث دراماتيكية عشناها لحظة بلحظة عبر رحلة طويلة في أدق تفاصيلها، بعدما اكتملت هوية أبطال المسابقة إضافة إلى الضحايا المغادرين.

الدانة بطل الأولى

استطاع الصاعد الأول فريق الخليج من تحقيق لقب دوري الأولى للمرة الثانية في تاريخه والأولى كذلك بمسماه الجديد «دوري يلو»، بعد عودته من نجران بتعادل سلبي أمام نجران، رافعا بذلك رصيده النقطي إلى 66 نقطة أبقته في صدارة الدوري ومعلنا معها صعوده رسميا إلى دوري المحترفين بعد فترة غياب عن الأضواء استمرت خمسة مواسم.

وانتزع العدالة بطاقة الصعود الثانية بعد موسمين منذ هبوطه من دوري المحترفين، إثر تعادله سلبيا أمام جدة، ليرتفع رصيد العدالة إلى 66 نقطة أسهمت في أن يستقر وصيفا بعد نتائج ومستويات إيجابية قدمها الفريق هذا الموسم.

الوحدة يشعل قناديل الفرح

وأشعل الوحدة قناديل الفرح لدى محبيه حينما خطف بطاقة التأهل الثالثة إلى دوري المحترفين للمرة السابعة في تاريخه، بعدما كسب مضيفه الدرعية «الهابط» بثلاثة أهداف دون رد، ليرتفع رصيد الوحدة إلى 65 نقطة متقدما بها إلى المرتبة الثالثة ومعلنا معها عودته مجددا إلى دوري المحترفين بعد هبوطه لموسم واحد.

القادسية والعين.. بقاء للموسم الثاني

وفشل فريقا القادسية والعين في العودة مجددا إلى الأضواء عقب هبوطهما الموسم الماضي، حيث احتل القادسية المرتبة السابعة برصيد 55 نقطة بعد تضاؤل حظوظه في المنافسة، بينما احتل العين المرتبة الحادية عشرة برصيد 49 نقطة مؤكدًا بها بقاءه رسميا في الأمتار الأخيرة من المسابقة.

الساحل والشعلة يتنفسان الصعداء

وتنفس الصعداء فريقا الساحل والشعلة حينما ضمنا البقاء رسميا في الدوري عقب فوزهما على الجبلين وهجر بنتيجة واحدة (1 ــ 0)، ليعزز الساحل من تقدمه في المرتبة الثالثة عشرة برصيد 48 نقطة، ويستقر الجبلين كخامس متوقفا عند61 نقطة بعدما تضاءلت حظوظه نهائيا في المنافسة، فيما ارتفع رصيد الشعلة إلى 48 نقطة قفز بها إلى المرتبة الرابعة عشرة، بينما تجمد رصيد هجر عند 63 نقطة متراجعا كرابع بعد فقدانه فرصة المنافسة في الرمق الأخير.

ليلة حزينة في الأحساء

لم يكن الفوز الذي حققه الجيل على حساب النهضة بهدفين مقابل هدف، كافيا لإنعاش آماله في الهروب من دائرة الخطر وتأكيد البقاء، ليرتفع رصيد الجيل إلى المرتبة السادسة عشرة برصيد 47 نقطة متخلفا بفارق المواجهات عن نظيره جدة، ومعلنا أيضا هبوطه رسميا إلى دوري الدرجة الثانية ومرافقة كلا من الرباعي الكوكب وبيشة والنهضة والدرعية.

ترتيب هدافي دوري يلو لأندية الدرجة الأولى:

اللاعب إسلام آندريا الفريق أحد العنصر أجنبي الجنسية مدغشقري عدد الأهداف 25

اللاعب وليم برييرا الفريق الساحل العنصر أجنبي الجنسية برازيلي عدد الأهداف 18

اللاعب أحمد عبده الفريق الوحدة العنصر أجنبي الجنسية إرتيري عدد الأهداف 18

اللاعب مامادو سوروا لفريق الخليج العنصر أجنبي الجنسية إيفواري عدد الأهداف 16

اللاعب موديبو مايقا الفريق هجر العنصر أجنبي الجنسية مالي عدد الأهداف 14

اللاعب ريلان برونو الفريق العروبة العنصر أجنبي الجنسية برازيلي عدد الأهداف 14

إحصائيات وأرقام متنوعة من دوري يلو:

