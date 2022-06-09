إثيوبيا تتقدم على الفراعنة بثنائية مع الرأفة في أسوأ شوط في تاريخ مصر (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تقدم المنتخب الإثيوبي على نظيره المصري، بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2023.

وقدم المنتخب الوطني أداء سيئا ولم تكن له أي خطورة على المرمى الإثيوبي، فيما سيطر المنتخب الأخضر على مجريات الشوط وأهدر أكثر من فرصة.

وسجلت إثيوبيا الهدف الأول في شباك أبو جبل من خطأ دفاعي في الدقيقة 23 عن طريق دوكلي.

وبعدها بدقائق أنقذ القائم الفراعنة من هدف محقق بعد انفراد من أبوبكر نـاصـر.

كما ألغى حكم المباراة هدف لإثيوبيا بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 39 سجل شيمليس بيكلي الهدف الثاني لإثيوبيا بتصويبة قوية تسكن شباك أبو جبل.

بعد ذلك أجرى إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة 3 تغييرات دفعة واحدة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بدخول عمر كمال ومهند لاشين وإبراهيم عادل، بدلا من أيمن أشرف عمرو السولية محمد مجدي أفشة.