بث مباشر بدون تقطيع.. مصر × إثيوبيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يحل المنتخب الوطني الأول، ضيفا على إثيوبيا، في السادسة مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣ بكوت ديفوار.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على غينيا 1-0، في الجولة الأولى من الصفيات في القاهرة، يوم الأحد الماضي.

وتعد مباراة مصر وغينيا هي الثانية لإيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب الذي تولي المهمة مؤخراً خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

ويبدأ إيهاب جلال، المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: عمر جابر، محمود علاء، ومحمود الونش، وأيمن أشرف.

خط الوسط: السولية، وقفشة، وإمام عاشور.

وخط الهجوم: أحمد السيد زيزو، مصطفى محمد، مرموش.

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