شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة سلبية فى مباراة منتخب مصر وأثيوبيا بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر واثيوبيا فى الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، بالتعادل السلبى.

يتكون تشكيل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا: حراسة المرمى: محمد أبوجبل، خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود الونش، محمود علاء، عمر جابر، خط الوسط: عمرو السولية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو.

يستضيف ملعب بينجو الدولي فى مالاوي مباراة المنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال أمام منتخب إثيوبيا ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ويتسع ملعب بينجو الدولي إلي 41 ألف متفرج وتم إنشاء الملعب عام 2017 فى مدينة ليلونجوي بمالاوي وتصل تكلفة الانشاء 70 مليون دولار.