شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين سامي قمصان وبدر بانون على هامش مران الأهلي ..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد سامي قمصان المدرب العام للأهلي والذي يقود تدريبات الفريق حالياً جلسة خاصة مع الدولي المغربي بدر بانون مدافع الفريق على هامش مران المارد الأحمر اليوم.

وإطمأن قمصان على حالة بانون الذي عاد للمشاركة بشكل تدريجي في جزء من تدريبات الفريق الجماعية مؤخراً بعد فترة غياب طويلة قاربت على الـ6 أشهر بسبب إصابته بالتهابات في عضلة القلب نتيجة مُضاعفات فيروس كورونا.

وأستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم ،الخميس، بعد راحة حصل عليها لمدة 24 ساعة عقب ودية المارد الأحمر أمام فريق قوات الدفاع الجوي أول أمس ، الثلاثاء، الذي انتهى بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمباراة المصري بالسلوم الأحد المقبل بإستاد الأهلي والسلام في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وخاض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش تحت قيادة سامي قمصان المدرب العام الذي يقود التدريبات بسبب غياب بيتسو موسيماني المدير الفني المتواجد حالياً في المغرب لحضور تدريبية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تُقام في المغرب.