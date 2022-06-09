منتخب اثيوبيا يتقدم على مصر 1 / 0 بعد 30 دقيقة

القاهرة - سامية سيد -

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر واثيوبيا فى الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، بالتعادل السلبى، وشهدت الدقائق الأخيرة أفضلية للمنتخب الإثيوبى ونجح فى تهديد مرمى الفراعنة بتسديدة فى الدقيقة 20 لكن محمد أبو جبل يتصدى لها.

وفى الدقيقة 21 سجل داوا هوتيسا هدف التقدم لمنتخب اثيوبيا فى شباك الفراعنة، مستغلا تمريرة وصلته بعدما راوغ زميله محمود علاء وأرسل تمريرة داخل منطقة جزاء الفراعنة حولها هوتيسا داخل الشباك المصرية.

وكاد منتخب اثيوبيا يسجل الهدف الثانى فى شباك أبو جبل فى الدقيقة 23 ، من انفراد كامل لكن القائم يتعاطف مع الفراعنة ويتصدى للكرة الاثيوبية.

يتكون تشكيل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا: حراسة المرمى: محمد أبوجبل، خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود الونش، محمود علاء، عمر جابر، خط الوسط: عمرو السولية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو.

يستضيف ملعب بينجو الدولي فى مالاوي مباراة المنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال أمام منتخب إثيوبيا ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ويتسع ملعب بينجو الدولي إلي 41 ألف متفرج وتم إنشاء الملعب عام 2017 فى مدينة ليلونجوي بمالاوي وتصل تكلفة الانشاء 70 مليون دولار.