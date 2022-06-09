شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعادل مع البنك الأهلي 1-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع البنك الأهلي بهدف لكل منهما خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب اتحاد الشرطة بالقاهرة وذلك استعداداً لإستئناف مشوار الفريق ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة ومسابقة الدوري الممتاز، سجل هدف الدراويش محمد عبد السميع.

بدأ الفريق اللقاء بتشكيل مكون من ..

عمر رضوان فى حراسة المرمي وأحمد أيمن وعماد حمدي ومحمود البدري وعمرو الحلواني في خط الدفاع ومحمد بيومي وعمر الوحش ومحمد عبد السميع وسايكو كونتيه ومروان حمدي فى خط الوسط ودييجو فرندناو فى خط الهجوم.

وفى الشوط الثاني شارك خالد النبريصي ومدحت فقوسه وحازم مرسي فى إطار حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل على تجريب مجموعة من الخطط الفنية بجانب اشراك أكثر من لاعب في عدة مراكز لتحقيق مزيد من المرونة التكتيكية خلال الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر أن الدراويش سيعود للإسماعيلية بعد ختام سلسلة ودياته بالقاهرة والتي على إثرها فضل الجهاز الفني البقاء هناك لتجنب تعرض اللاعبين للأرهاق.