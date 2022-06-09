شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات فى المجموعة الثانية مع الجزائر والعراق فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسفرت قرعة كأس العرب لكرة الصالات، التى أجريت اليوم الخميس، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبىّ الجزائر والعراق فى البطولة العربية التى ستقام في الدمام فى الفترة من 18 إلى 28 يونيو الجارى.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات المغرب والكويت وموريتانيا والصومال، والمجموعة الثانية كلا من مصر والجزائر والعراق، وفى المجموعة الثالثة السعودية وفلسطين وليبيا.

من جانبه، أكد الكابتن هشام صالح المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات استعداد فريقه لخوض المنافسات المقبلة بكل قوة استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم القادمة.