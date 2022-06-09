شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب إثيوبيا يحافظ على تقدمه 2 / 0 أمام مصر بعد مرور 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مرت 60 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر واثيوبيا المقامة حاليا على ستاد بينجو فى مالاوى، فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 بتقدم منتخب اثيوبيا بهدفين نظيفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للمنتخب الإثيوبى ونجح فى تهديد مرمى الفراعنة بتسديدة فى الدقيقة 20 لكن محمد أبو جبل يتصدى لها.

وفى الدقيقة 21 سجل داوا هوتيسا هدف التقدم لمنتخب اثيوبيا فى شباك الفراعنة، مستغلا تمريرة وصلته بعدما راوغ زميله محمود علاء وأرسل تمريرة داخل منطقة جزاء الفراعنة حولها هوتيسا داخل الشباك المصرية.

وكاد منتخب اثيوبيا يسجل الهدف الثانى فى شباك أبو جبل فى الدقيقة 23 ، من انفراد كامل لكن القائم يتعاطف مع الفراعنة ويتصدى للكرة الاثيوبية.

وألغى الحكم البوروندى هدفا لمنتخب اثيوبيا فى الدقيقة 32 من عمر اللقاء بداعى التسلل، ونجح بيكلى فى تسجيل الهدف الثانى لمنتخب اثيوبيا فى شباك الفراعنة فى الدقيقة 40 .

وأجرى ايهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر، تغييرين بنزول مهند لاشين وابراهيم عادل فى الدقيقة 41 على حساب عمرو السولية وأفشة، قبل أن ينتهى الشوط الأول بتأخر مصر بهدفين نظيفين.

ويستضيف ملعب بينجو الدولي فى مالاوي مباراة المنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال أمام منتخب إثيوبيا ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ويتسع ملعب بينجو الدولي إلي 41 ألف متفرج وتم إنشاء الملعب عام 2017 فى مدينة ليلونجوي بمالاوي وتصل تكلفة الانشاء 70 مليون دولار.