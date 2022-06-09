شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف التدريبات استعداداً لمواجهة المصري بالسلوم في الكأس ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم ،الخميس، بعد راحة حصل عليها لمدة 24 ساعة عقب ودية المارد الأحمر أمام فريق قوات الدفاع الجوي أول أمس ، الثلاثاء، التى انتهت بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمباراة المصري بالسلوم الأحد المقبل بإستاد الأهلي والسلام في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وخاض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش تحت قيادة سامي قمصان المدرب العام الذي يقود التدريبات بسبب غياب بيتسو موسيماني المدير الفني المتواجد حالياً في المغرب لحضور تدريبية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تُقام في المغرب.



مر ان الأهلي (2)



مر ان الأهلي (3)



مر ان الأهلي (4)



مر ان الأهلي (5)



مر ان الأهلي (6)



مر ان الأهلي (7)



مر ان الأهلي (8)



مر ان الأهلي (9)