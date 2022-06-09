شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف الشوط الأول من مباراة مصر و إثيوبيا . فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب أثيوبيا على نظيره منتخب مصر بهدفين مقابل لاشئ في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما على ملعب بينجو الدولي في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وشهد الشوط الأول أفضلية للمنتخب الإثيوبى ونجح فى تهديد مرمى الفراعنة بتسديدة فى الدقيقة 20 لكن محمد أبو جبل يتصدى لها.

وفى الدقيقة 21 سجل داوا هوتيسا هدف التقدم لمنتخب اثيوبيا فى شباك الفراعنة، مستغلا تمريرة وصلته بعدما راوغ زميله محمود علاء وأرسل تمريرة داخل منطقة جزاء الفراعنة حولها هوتيسا داخل الشباك المصرية.

وكاد منتخب اثيوبيا يسجل الهدف الثانى فى شباك أبو جبل فى الدقيقة 23 ، من انفراد كامل لكن القائم يتعاطف مع الفراعنة ويتصدى للكرة الاثيوبية.

وألغى الحكم البوروندى هدفا لمنتخب اثيوبيا فى الدقيقة 32 من عمر اللقاء بداعى التسلل، ونجح بيكلى فى تسجيل الهدف الثانى لمنتخب اثيوبيا فى شباك الفراعنة فى الدقيقة 40 .

وأجرى ايهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر، تغييرين بنزول مهند لاشين وابراهيم عادل فى الدقيقة 41 على حساب عمرو السولية وأفشة، قبل أن ينتهى الشوط الأول بتأخر مصر بهدفين نظيفين.