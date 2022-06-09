شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة عن تأخر منتخبنا بثنائية فى أول شوط أمام إثيوبيا: منتخبنا مسافرش مالاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن منتخب مصر قدم أداء كارثي أمام نظيره الإثيوبي خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حالياً في مالاوى ضمن تصفيات أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2023 ) والذي إنتهى بتأخر منتخبنا بهدفين نظيفين.

وتابع وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية: الجون الأول "فضيحة" وأداء منتخبنا في هذا الشوط يؤكد أن فريقنا القومي لم يذهب إلى مالاوي ، موضحاً أن لاعبو إثيوبيا تناقلوا الكرة بسهولة في وسط ملعبنا ولم يكن هناك أي مساندة من أي خط بالفريق وتسبب هذا في هدف ساذج دخل مرمانا.

وأستطرد مدير الكرة الأسبق بمنتخب مصر : أداء الفريق القومي في الشوط الأول أصابني بالصدمة القاسية لأن أثيوبيا تقدمت علينا بهدفين وأهدرت أكثر من أربعة أهداف مُحققة بجانب إلغاء هدف من تسلل ، موضحاً أن تمريرات لاعبي منتخبنا الأول سيئة وهناك لاعبين خائفين من عملية استلام الكرة وكنا الأسوأ في جميع المواقف والإلتحامات.

وقال جمعة أن تغييرات يهاب حلال المُبكرة تؤكد أنه غير مقتنع بالأساسين ، مُشيراً إلى أن جميع لاعبي المنتخب خارج نطاق الخدمة تماماً ، مُتابعاً: لا يوجد روح ولا أداء ولا حماس وهذا أمر كارثي للاعبي منتخبنا الأول.

ورفض جمعة الحديث عن غياب نجوم كبار من منتخبنا الأول عن هذا المباراة أمثال محمد صلاح والنني وتريزيجيه ، مُعلقاً: نحن لا نواجه منتخب كبير في أفريقيا ، نجن نواجه منتخب متواضع ومغمور مع أحترامي للمنتخب الأثيوبي ،قائلاً: مش قادر أصدق النتيجة ..مش قادر أستوعب الخسارة من منتخب ضعيف بحجم أثيوبيا بثنائية في أول 45 من المباراة ..لازم اللاعبين يشعون بالغيرة على أسم منتخب مصر

وأختتم جمعة تصريحاته ، قائلاً: مش هقدر أحكم على إيهاب جلال قبل 7 أو 8 مباريات، الدور الأكبر في هذا الأداء السيئ مسئول عنه اللاعبين في المقام الأول والأخير.