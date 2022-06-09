شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فاروق : أنا مصدوم من أداء منتخب مصر فى الشوط الأول أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم فاروق نجم الزمالك الأسبق أنه مصدوم من أداء منتخب مصر أمام إثيوبيا في الشوط الأول، مؤكدا أن هناك امل فى التغيرات التى أجراها إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر فى نهاية الشوط الأول .
وأوضح هيثم فاروق خلال تصريحات تلفزيونية قائلا " أن اللاعبين و الجهاز الفني يتحملون مسئولية الأداء السيئ فى الشوط الأول أمام أثيوبيا و هذا الأمر سوف يؤدى الى نهاية كثير من اللاعبين مع منتخب مصر بسبب تراجع مستواهم ".
و انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر واثيوبيا فى الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، بتقدم اثيوبيا بهدف نظيفين.
وشهد الشوط الأول أفضلية للمنتخب الإثيوبى ونجح فى تهديد مرمى الفراعنة بتسديدة فى الدقيقة 20 لكن محمد أبو جبل يتصدى لها.
وفى الدقيقة 21 سجل داوا هوتيسا هدف التقدم لمنتخب اثيوبيا فى شباك الفراعنة، مستغلا تمريرة وصلته بعدما راوغ زميله محمود علاء وأرسل تمريرة داخل منطقة جزاء الفراعنة حولها هوتيسا داخل الشباك المصرية.
وكاد منتخب اثيوبيا يسجل الهدف الثانى فى شباك أبو جبل فى الدقيقة 23 ، من انفراد كامل لكن القائم يتعاطف مع الفراعنة ويتصدى للكرة الاثيوبية.
وألغى الحكم البوروندى هدفا لمنتخب اثيوبيا فى الدقيقة 32 من عمر اللقاء بداعى التسلل، ونجح بيكلى فى تسجيل الهدف الثانى لمنتخب اثيوبيا فى شباك الفراعنة فى الدقيقة 40 .
وأجرى ايهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر، تغييرين بنزول مهند لاشين وابراهيم عادل فى الدقيقة 41 على حساب عمرو السولية وأفشة، قبل أن ينتهى الشوط الأول بتأخر مصر بهدفين نظيفين.