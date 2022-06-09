شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فاروق : أنا مصدوم من أداء منتخب مصر فى الشوط الأول أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم فاروق نجم الزمالك الأسبق أنه مصدوم من أداء منتخب مصر أمام إثيوبيا في الشوط الأول، مؤكدا أن هناك امل فى التغيرات التى أجراها إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر فى نهاية الشوط الأول .

وأوضح هيثم فاروق خلال تصريحات تلفزيونية قائلا " أن اللاعبين و الجهاز الفني يتحملون مسئولية الأداء السيئ فى الشوط الأول أمام أثيوبيا و هذا الأمر سوف يؤدى الى نهاية كثير من اللاعبين مع منتخب مصر بسبب تراجع مستواهم ".