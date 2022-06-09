شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو : بيع استمارات اختبارات الأهلى طوال أيام الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلى أن بيع استمارات اختبارات الناشئين مُستمر لمدة أسبوع بداية من اليوم ،الخميس، من أجل منح الفرصة لكل من يرغب في الحصول على فرصة الاختبار في النادي ، مؤكداً أنه ليس هناك ما يدعو للأستعجال والتزاحم على شراء الاستمارات لأنها متوفرة أمام الجميع وكل طفل يحلم بالاختبار في الأهلى سيحصل على هذه الفرصة دون أي مساس بحقه في الاختبار.

وتمنّى بيبو ضم مواهب مختلفة لقطاع الناشئين بالأهلى من خلال الاختبارات التي سيحصل فيها كل ناشئ على حقه وفرصته كاملة لتقديم نفسه وقدراته الفنية ليكون جديراً بإرتداء القميص الأحمر.

وأضاف مدير قطاع الناشئين بالأهلي ، أن هناك لجان للاختبار سوف تجول كافة المحافظات لمنح الفرصة لأبناء جميع المحافظات وضم المواهب منهم لقطاع الناشئين مُشيراً إلى أن هناك تركيز كبير من جانب الجميع داخل القطاع لتوفير المناخ المناسب لاختيار المواهب وضمها لقطاع الناشئين بالأهلى ليكونوا نجوم المستقبل في الكرة المصرية كما اعتاد المارد الأحمر إمداد المنتخبات بمختلف الأعمار بكفاءات مختلفة .

وشهدت فروع النادي الأهلي الثلاثة، بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد اليوم الخميس إقبال كثيف على شراء استمارة الاختبارات في النادي، تمهيدا للخضوع بالاختبارات في المراحل السنية المحددة.