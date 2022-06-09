شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة علاء عبد الصادق نجم الأهلي الأسبق بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُصيب علاء عبد الصادق نجم الأهلي الأسبق وعضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي الأهلى بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية الأمر الذي استلزم بقاؤه في المنزل من أجل الخضوع للعزل المنزلي.

وحرص عدد كبير من مسئولو الأهلي ونجوم القلعة الحمراء السابقون على الإطمئنان على علاء عبد الصادق وأن كانت حالة الأخير جيدة ولا يعاني من أعراض قوية للفيروس.

ويُعد علاء عبد الصادق أحد نجوم الكرة المصرية حيث أنه من مواليد 20 أبريل 1964 بحى السبتية بالقاهرة وبدأت قصته مع كرة القدم في مركز شباب روض الفرج وانضم علاء عبد الصادق للنادى الأهلى وعمره 10 سنوات لخوض اختبارات الناشئين برفقة شقيقه خالد وتدرب على يد شوقى عبد الشافى مدرب فريق الناشئين تحت 15 سنة ثم انتقل ليلعب للفريق الأول موسم 84-1985 على يد محمود الجوهرى .

استمر علاء عبد الصادق في الأهلى لمدة 11 موسما بالفريق الأول وخاض أول مباراة رسمية أمام الزمالك في دور الـ 8 لكأس مصر يوم الأحد 4 أغسطس 1985 وهى المباراة الشهيرة التي خاضها الأهلى بالناشئين وكان في فريق تحت 21 سنة الذي كان يدربه أنور سلامة وفاز شباب الأهلى على كبار الزمالك 3-2.

واستمر مع الفريق الأول حتى ختام موسم 95-1996 إذ أعلن اعتزاله بعد 11 موسما حافلا بالانتصارات والبطولات حيث حصل مع الأهلى على 19 بطولة وهى الدورى العام 6 مرات مواسم 85-86، 86-87، 88- 89 , 93 – 94 , 94 – 95 , 95 – 96 وكأس مصر 6 مرات أعوام 85 , 89 , 91 , 92 , 93 , 1996 إلى جانب أبطال الدورى الافريقى عام 1987 وكأس الكؤوس الأفريقية 3 مرات أعوام 85 , 86 , 1993 وأبطال الكؤوس العربية عام 1995 والافروآسيوى عام 1989 والكأس التنشيطية البديلة للدورى العام 89-1990 ولأنه كان مدافعا فقد سجل 8 أهداف فقط طوال مبارياته في كافة البطولات والتى بلغت 202 مباراة كان أهم أهدافة الهدف الذي أحرزه في مرمى الزمالك يوم 16 نوفمبر 1990 وفاز به الأهلى 1- 0.

يعد علاء عبد الصادق واحد من أهم الكوادر الإدارية، وتنبأ له صالح سليم أسطورة النادى الأهلى بمستقبل إدارى باهر، مؤكدا للمقربين منه أنه الخليفة الشرعى لطارق سليم وثابت البطل.