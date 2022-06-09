شكرا لقرائتكم خبر عن حازم وأوناجم يخوضان تدريبات تأهيلية وعلاجية فى "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض حازم إمام ومحمد أوناجم لاعبا الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، وذلك على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة.

ولم يشارك إمام وأوناجم في التدريبات الجماعية بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، نظرا لعدم جاهزيتهما.

ويحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، على إجراء فحوصات بشكل مستمر للثنائي للاطمئنان على حالتهما في ظل تعرضهما للإصابة خلال اللقاء الودي الأخير أمام المصرية للاتصالات .

ويعاني حازم إمام من إصابة عبارة عن شد عضلي خفيف، في حين يعاني محمد أوناجم يعاني من إصابة بكدمة في القدم.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها يوم 13 يونيو الحالي ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.