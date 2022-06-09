شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الهدف الثانى لإثيوبيا فى شباك المنتخب بداعى التسلل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى حكم مباارة مصر وأثيوبيا الهدف الثانى لإثيوبيا فى شباك الفراعنة بداعى التسلل في الدقيقة 35 من عمر المباراة المقامة حاليا بينهما في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالى: حارس: محمد أبو جبل،الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - أيمن أشرف،الوسط: عمرو السولية - إمام عاشور، الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمد مجدي "أفشة" - عمر مرموش،الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد عاطف وأحمد رفعت وباهر المحمدي وإبراهيم عادل وكريم حافظ ومحمد إبراهيم ومهند لاشين وعمر كمال عبد الواحد.

بينما دخل أثيوبيا المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: فاسيل جيربريميتشايل،الدفاع: أسرات تونجو – ياريد بايه – ميجنوت ديبيبي – رمضان يوسف،الوسط: أمانويل يوهانس – جاتوش بانوم – شيمليس بيكلي،الهجوم: داوا هوتيسا – أبو بكر ناصر – أمانويل جيبريميتشايل,

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: داجيم تيفيرا - بيريكيت أماري – جيت جاتكوت – ميليون سولومون – سليمان حامد – هينوك أدونجا – مسعود محمد – بيزابيه ميليو – يجيزو بوجالي – تشيرنيت جوجسا – بيريكيت ديستا

وستكون مباراة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا هى أول مباراة تقام على ملعب بينجو الدولي تحت الأضواء الكاشفة بناء على الاجتماعات التي تمت بين السفارة المصرية في مالاوي برئاسة معالي السفير محمد الشريف و الجانب المالاوي .

ويتسع ملعب بينجو الدولي إلي 41 ألف متفرج وتم إنشاء الملعب عام 2017 فى مدينة ليلونجوي بمالاوي وتصل تكلفة الانشاء 70 مليون دولار،وفاز منتخب مصر في مباراته الافتتاحية على غينيا بهدف دون مقابل، بينما خسر منتخب إثيوبيا من مالاوي بهدفين مقابل هدف واحد.