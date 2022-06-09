شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يهدى درع اتحاد الكرة لسفير مصر فى مالاوى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أهدى جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم رئيس بعثة منتخب مصر في مالاوى، درع الإتحاد إلى معالى السفير محمد الشريف سفير مصر في مالاوى.

وتقدم جمال علام واللواء حلمى مشهور وحازم إمام ومحمد بركات أعضاء المجلس ، بالشكر لمعالى السفير تقديراً لدوره مع البعثة المصرية في مالاوى قبل مواجهة أثيوبيا اليوم في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2023.

جمال علام

جمال علام 2

يتكون تشكيل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا: حراسة المرمى: محمد أبوجبل، خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود الونش، محمود علاء، عمر جابر، خط الوسط: عمرو السولية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو.

يستضيف ملعب بينجو الدولي فى مالاوي مباراة المنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال أمام منتخب إثيوبيا ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ويتسع ملعب بينجو الدولي إلي 41 ألف متفرج وتم إنشاء الملعب عام 2017 فى مدينة ليلونجوي بمالاوي وتصل تكلفة الانشاء 70 مليون دولار.