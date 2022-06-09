شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات منتخب مصر اليوم أمام إثيوبيا بتصفيات أفريقيا..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، فى السادسة مساء اليوم الخميس، مع منتخب إثيوبيا في إطار الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الافريقية على ستاد بينجو بمالاوى.

ويسعى لاعبو المنتخب المصرى للفوز على إثيوبيا لتحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة حيث حقق منتخب الفراعنة الفوز فى الجولة الأولى أمام غينيا بهدف مقابل لا شىء أحرازه مصطفى محمد فى اللقاء الذى جمعهم على استاد القاهرة الدولى.

غيابات المنتخب

يغيب عن المنتخب الوطنى في مباراة اليوم العديد من اللاعبين، والتي يأتي في مقدمتهم محمد صلاح بعدما فضل الجهاز الفنى إراحته بسبب شكواه من بعض الآلام العضلية، بالإضافة إلى أحمد حجازى ومحمد الننى ومحمود تريزيجيه ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر قرر استدعاء الثنائى أحمد رفعت صانع العاب فريق فيوتشر وباهر المحمدى مدافع فريق الإسماعيلي لمعسكر المنتخب لتعويض الغيابات أمام إثيوبيا.

ويتولى إدارة المباراة تحكيميا البوروندى جورج جاتوجاتو، ويعاونه هيرفى كاكوزانى، وويلى همابيانا، بالإضافة إلى جيفرى ندومينى حكما رابعا.