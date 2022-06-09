شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التسوية يقرر بطلان انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الجودو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أصدر مركز التحكيم والتسوية ، اليوم الخميس، حكم ببطلان انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الجودو في الدعوي رقم ١٠٠ ، ومايترتب عليه اثار أهمها إعادة الانتخابات.
وقد صرح المستشار مجدي المتناوي ، محامي الطاعن المهندس مطيع فخري واخرون ، أن امام الاتحاد مدة ٤٠ يوم للتقرير بالاستئناف، وصدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الناظر وعضوية المستشارين محمد رمزي وحازم بدوي وأمين سر عصام محمود.
وكان مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، قد قرر إنهاء التعاقد مع المدرب الروسي إلكسندر ميخائلين، بعد مرور 3 أشهر على توليه المهمة الفنية للمنتخب الوطني.
وذكر الاتحاد، أن إنهاء التعاقد جاء بسبب إخلال المدرب الروسي ببنود التعاقد ومطالبته بزيادة مالية على القيمة المالية المنصوص عليها في التعاقد، وذلك بعد ختام المشاركة في بطولة كأس اوروبا التي أقيمت مؤخرا في البوسنة.
وأكد الاتحاد أن المدرب الروسي طلب من مجلس الإدارة الحصول على مبالغ مالية ليست من حقه، وغير منصوص عليها في التعاقد، وهو ما يعد مخالفة صريحة للعقد لا يمكن الموافقة عليها.