شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التسوية يقرر بطلان انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدر مركز التحكيم والتسوية ، اليوم الخميس، حكم ببطلان انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الجودو في الدعوي رقم ١٠٠ ، ومايترتب عليه اثار أهمها إعادة الانتخابات.

وقد صرح المستشار مجدي المتناوي ، محامي الطاعن المهندس مطيع فخري واخرون ، أن امام الاتحاد مدة ٤٠ يوم للتقرير بالاستئناف، وصدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الناظر وعضوية المستشارين محمد رمزي وحازم بدوي وأمين سر عصام محمود.