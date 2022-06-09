7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الكثير من الأخبار الرياضية الهامة ، منها ، دخول مساعد فايلر دائرة المرشحين لخلافة موسيمانى فى الاهلى ، و إعلان الاتحاد السكندرى انضمام أنس أسامة لاعب الزمالك إلى فريق السلة

مساعد فايلر يدخل دائرة المرشحين لخلافة موسيمانى فى الأهلي

دخل السويسري ديفيد سيزا مدرب عام الأهلي السابق في جهاز مواطنه رينيه فايلر دائرة الأسماء المرشحة لخلافة بيتسو موسيماني في تدريب الفريق الأحمر حال الاستقرار على إقالة المدرب الجنوب إفريقي بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة، بعدما توترت علاقة المدرب مع إدارة الأهلي.

الغيابات تضرب المنتخب قبل مواجهة إثيوبيا اليوم.. صلاح وتريزجيه الأبرز

يلتقى منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، فى السادسة مساء اليوم الخميس، مع منتخب إثيوبيا في إطار الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الافريقية على ستاد بينجو بمالاوى.

ويسعى لاعبو المنتخب المصرى للفوز على إثيوبيا لتحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة حيث حقق منتخب الفراعنة الفوز فى الجولة الأولى أمام غينيا بهدف مقابل لا شىء أحرازه مصطفى محمد فى اللقاء الذى جمعهم على ستاد القاهرة الدولى.

الدولى لليد يوافق على مشاركة بطل العرب فى السوبر جلوب

وافق الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى على مقترح الإتحاد العربى بمنح بطل العرب فى البطولة القادمة المحدد لها الفترة من 25 أغسطس القادم و حتى 4 سبتمبر بطاقة التأهل المباشر إلى بطولة العالم سوبر جلوب أكتوبر القادم بالسعودية .

شروط الأهلي لاستمرار موسيماني فى القيادة الفنية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف الإدارة من استمرار بيتسو موسيماني المدير الفني في القيادة الفنية، خاصة بعد توتر العلاقة بين الطرفين في الأيام الماضية، وظهور اتجاه قوي داخل النادي لإنهاء العلاقة بين الطرفين والاكتفاء بالفترة التي قضاها المدرب الجنوب في قيادة الفريق الأحمر.

الاتحاد السكندرى يعلن التعاقد مع نجم كرة السلة أنس أسامة لمدة 3 مواسم

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في إبرام صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع اللاعب أنس أسامة لاعب نادي الزمالك السابق و منتخب مصر بعقد يمتد لثلاثة مواسم تدعيما لصفوف سلة الاتحاد السكندري في الموسم القادم وذلك عقب انتهاء عقده مع ناديه السابق( صفقة أنتقال حر ) ،حيث يُجيد " أنس " اللعب في مركز لاعب الارتكاز " 4 " و " 5".

تقرير فيريرا يوصى بتدعيم الظهير الأيمن والمهاجم الصريح والوسط فى الزمالك

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، إن الأخير بدأ في وضع اللمسات النهائية حول التقرير الذي سيقدمه لادارة الكرة بالنادي ويتضمن التقرير المراكز التي يحتاج الفريق تدعيمها وكذلك الراحلين بنهاية الموسم الحالي.

العبور يطالب بحقه فى الصعود للقسم الثانى ويرد على شكوى المقدمة ضده

طالب مسئولو نادى العبور، من اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، حسم تأهلهم إلى القسم الثانى بعد تصدرهم المجموعة السادسة بالمجموعة السادسة بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه، عن طريق إصدار بيان من قبل اللاعبين والجهاز الفني.