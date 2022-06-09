شكرا لقرائتكم خبر عن جاتوجاتو حكم مباراة مصر وأثيوبيا.. المهندس الذى تفرغ للتحكيم وكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى في السادسة من مساء اليوم منتخب مصر مع نظيره الأثيوبى في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار ، باللقاء الذى يقام بملعب بينجو بمالاوى.

ويتولى إدارة المباراة تحكيميا البوروندى جورج جاتوجاتو ، ويعاونه هيرفى كاكوزانى ، وويلى همابيانا ، بالإضافة إلى جيفرى ندومينى حكما رابعا .

نرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن الحكم البوروندى جاتوجاتو

- يبلغ من العمر 34 عاما حيث أنه من مواليد 1988

- بدأ اهتمامه بكرة القدم وهو في العاشرة من عمره

- لعب كرة القدم في أحد الفرق بمدينة بوجومبورا حتى عام 2007

- درس الهندسة في بوروندي

- تخرج عام 2011

- عاد إلى كرة القدم عن طريق التحكيم

- حصل على الشارة الدولية عام 2015

سبق و أدار مباراة المنتخب الأولمبى ومالى في افتتاح كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة ، و تغلب الفراعنة بهدف دون رد .

- أدار مباراة للاهلى امام بلاتينيوم الزيمبابوى في دورى ابطال افريقيا 2019 ، و انتهت بفوز الامر بهدفين دون رد