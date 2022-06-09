شكرا لقرائتكم خبر عن جاتوجاتو حكم مباراة مصر وأثيوبيا.. المهندس الذى تفرغ للتحكيم وكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى في السادسة من مساء اليوم منتخب مصر مع نظيره الأثيوبى في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار ، باللقاء الذى يقام بملعب بينجو بمالاوى.
ويتولى إدارة المباراة تحكيميا البوروندى جورج جاتوجاتو ، ويعاونه هيرفى كاكوزانى ، وويلى همابيانا ، بالإضافة إلى جيفرى ندومينى حكما رابعا .
نرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن الحكم البوروندى جاتوجاتو
- يبلغ من العمر 34 عاما حيث أنه من مواليد 1988
- بدأ اهتمامه بكرة القدم وهو في العاشرة من عمره
- لعب كرة القدم في أحد الفرق بمدينة بوجومبورا حتى عام 2007
- درس الهندسة في بوروندي
- تخرج عام 2011
- عاد إلى كرة القدم عن طريق التحكيم
- حصل على الشارة الدولية عام 2015
سبق و أدار مباراة المنتخب الأولمبى ومالى في افتتاح كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة ، و تغلب الفراعنة بهدف دون رد .
- أدار مباراة للاهلى امام بلاتينيوم الزيمبابوى في دورى ابطال افريقيا 2019 ، و انتهت بفوز الامر بهدفين دون رد