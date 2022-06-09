شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعلن تمديد عقد ياسر رضوان لموسم إضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق استمرار ياسر رضوان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في منصبه على رأس الجهاز الفني في الموسم المقبل.

وجاء ذلك بعدما نال رضوان ثقة إدارة النادي بعد الفترة التي قضاها مع الفريق في الموسم الماضي منذ أن تولى المهمة بداية من الأسبوع السادس وارتفاع مستوي الفريق تدريجيا والنجاح في تغيير طريقة وأسلوب اللعب.

ومن المقرر أن تعقد إدارة النادي جلسة مع ياسر رضوان لبحث متطلبات الفريق في الموسم المقبل والمراكز التي تحتاج للتدعيم حيث يسعى النصر لبناء فريق جديد بهدف المنافسة على الصعود للممتاز.

واكد رحيم عبد الحق مدير الكرة أن سياسة النادي تعتمد على توفير الاستقرار الفني ودعم المدير الفني بشكل قوي ومنحه الثقة الكاملة.

وقال رحيم عبدالحق أن النصر مر بظروف صعبة الموسم الماضي على غير العادة وبذل ياسر رضوان مجهودات كبيرة ونجح مع الفريق في تخطيها والموسم المقبل سيكون وضع النصر افضل بكثير حيث العمل على المنافسة على الصعود والعودة بالنصر لسابق عهده.

فيما أبدي ياسر رضوان سعادته بالعمل في نادي النصر واستمراره في الموسم المقبل مشددا أنه وضع يده على كل الأمور الخاصة باللاعبين و الفريق وأنه يدرس مع الادارة وضع خطة عمل مكتملة الجوانب الإدارية والفنية لحوض الموسم المقبل بقوة والمنافسة على الصعود للممتاز خاصة وأن المنافسة ستكون شرسة.