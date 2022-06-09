شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد زيزو يبحث عن هدفه الرسمى الأول مع المنتخب أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث أحمد سيد زيزو لاعب نادى الزمالك، عن هدفه الأول الرسمي مع منتخب مصر، في المباراة التي ستنطلق في السادسة مساء اليوم أمام منتخب إثيوبيا فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الافريقية على ستاد بينجو بمالاوى.

ويقترب أحمد سيد زيزو من تعويض غياب محمد صلاح أمام إثيوبيا بعدما فضل الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال إراحته بسبب شكواه من بعض الآلام العضلية.

ويسعى أحمد سيد زيزو إلى تسجيل هدفه الأول الرسمي مع منتخب مصر أمام إثيوبيا اليوم، بعدما نجح في تسجيل هدف وحيد بقميص الفراعنة أمام السودان، والتي انتهت بفوز الفراعنة بخماسية نظيفة في البطولة العربية التي أقيمت في قطر.

ويمتلك أحمد سيد زيزو أرقاما رائعة في بطولة الدورى، حيث يعد أكثر من ساهم بالأهداف فى الدورى المصرى هذا الموسم برصيد "17" هدفا، حيث سجل 11 هدفا وصنع 6 أخرى لزملائه، ويتصدر ترتيب هدافى المسابقة حتى الآن.

ويغيب عن المنتخب الوطنى في مباراة اليوم العديد من اللاعبين، والتي يأتي في مقدمتهم محمد صلاح بعدما فضل الجهاز الفنى إراحته بسبب شكواه من بعض الآلام العضلية، بالإضافة إلى أحمد حجازى ومحمد الننى ومحمود تريزيجيه ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر قرر استدعاء الثنائى أحمد رفعت صانع العاب فريق فيوتشر وباهر المحمدى مدافع فريق الإسماعيلي لمعسكر المنتخب لتعويض الغيابات أمام إثيوبيا.

ويتولى إدارة المباراة تحكيميا البوروندى جورج جاتوجاتو، ويعاونه هيرفى كاكوزانى، وويلى همابيانا، بالإضافة إلى جيفرى ندومينى حكما رابعا.