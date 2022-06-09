شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف على رأس أولويات الأهلى لتدعيم الهجوم .. وابتعاد مرعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا زال أحمد عاطف نجم هجوم فيوتشر ومنتخبنا الوطني على رأس المطلوبين داخل النادي الأهلي لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد بعد تألق اللاعب اللافت مع فريقه ليصبح احد أهم الهدافين المتواجدين بالدوري المصري هذا الموسم.

في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم محمود مرعي مدافع فيوتشر بخصوص الانتقال للأهلي بعد عرض اسمه علي لجنة التخطيط الحمراء ،الا أن الرأي استقر علي الانتظار حتي نهاية الموسم قبل البت بشكل رسمي في أمره سواء بالدخول في مفاوضات لضمه من عدمه وهو الأمر الذي سيتوقف علي المردود الذي سيقدمه اللاعب مع فريقه حتي نهاية الموسم الحالي.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف الإدارة من استمرار بيتسو موسيماني المدير الفني في القيادة الفنية، خاصة بعد توتر العلاقة بين الطرفين في الأيام الماضية، وظهور اتجاه قوي داخل النادي لإنهاء العلاقة بين الطرفين والاكتفاء بالفترة التي قضاها المدرب الجنوب في قيادة الفريق الأحمر.

وأكد المصدر، أن إدارة الأهلي اشترطت بعض المطالب قبل الاستقرارعلى بقاء المدير الفني أولها ضرورة الاستعانة بمدرب عام في الجهاز الفني في ظل معاناة الفريق الأحمر من مشاكل فنية في الفترة الأخيرة وبحاجة لإضافة عنصر جديد في الجهاز الفني.

شدد المصدر على أن ثاني الأسباب وهو إضافة مخطط أحمال جديد بجانب مخطط الأحمال الحالي رانجوجا كابيلو، لاسيما مع حالة عدم الرضا من مسئولي الأهلي تجاه مخطط الأحمال الحالي بسبب تراجع المردود البدني للاعبين وكثرة فترات الراحة التي يمنحها للاعبين.

ويترقب مسئولو الأهلي موقف موسيماني من الموافقة على الشروط المحددة في اجتماع السبت المقبل ووقتها سيكون هناك ترحيب باستمراره في قيادة الفريق الأحمر أو الاتفاق على إنهاء العلاقة بين الطرفين حال رفض المدرب الجنوب إفريقي هذه الشروط.