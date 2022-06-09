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موعد انضمام أنس أسامة لتدريبات سلة الاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - ينضم أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة إلى تدريبات فريق الاتحاد السكندرى ، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد ، بعد انتهاء التصفيات المؤهلة لكأس العالم لمنتخب الرجال .

وأعلن مسئولي نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى عن التعاقد مع اللاعب أنس أسامة لاعب نادي الزمالك السابق و منتخب مصر بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

ووقع اللاعب  على تعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عقدها معه  محمد مصيلحى رئيس النادى و لجنة كرة السلة برئاسة  أحمد عبد المجيد و عضوية حازم الرجال أمين الصندوق و محمد خميس عضو مجلس الإدارة مع اللاعب ، بحضور محمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة  وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل التعاقد و الذي ينتهى بنهاية الموسم الرياضي  2024-2025 .

وكان نادى الزمالك قد أعلن عن التعاقد مع أنس أسامة لمدة موسمين قادمين ، بعد انتهاء عقده مع الفريق الأبيض

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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