شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انضمام أنس أسامة لتدريبات سلة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة إلى تدريبات فريق الاتحاد السكندرى ، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد ، بعد انتهاء التصفيات المؤهلة لكأس العالم لمنتخب الرجال .

وأعلن مسئولي نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى عن التعاقد مع اللاعب أنس أسامة لاعب نادي الزمالك السابق و منتخب مصر بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

ووقع اللاعب على تعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عقدها معه محمد مصيلحى رئيس النادى و لجنة كرة السلة برئاسة أحمد عبد المجيد و عضوية حازم الرجال أمين الصندوق و محمد خميس عضو مجلس الإدارة مع اللاعب ، بحضور محمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل التعاقد و الذي ينتهى بنهاية الموسم الرياضي 2024-2025 .

وكان نادى الزمالك قد أعلن عن التعاقد مع أنس أسامة لمدة موسمين قادمين ، بعد انتهاء عقده مع الفريق الأبيض