شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في أزمة النهائي الإفريقي في مؤتمر صحفى.. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا بعد غدٍ السبت، بمقر الأهلي بالجزيرة، يكشف خلاله عن تفاصيل جديدة خاصة بأزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم يوم 30 مايو الماضي، وقرار الاتحاد الإفريقي بإقامة المباراة في ملعب غير محايد بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف ومبدأ تكافؤ الفرص.

يُعقد المؤتمر في الثانية عشرة ظهر السبت المقبل، في حضور أعضاء مجلس إدارة النادي، وتم توجيه الدعوة لوسائل الإعلام لحضور المؤتمر.

وكان الأهلي قد أعلن عن عقد مؤتمر صحفي قبل السفر إلى المغرب لكشف تفاصيل الأزمة الخاصة بنهائي بطولة إفريقيا والمواقف التي صدرت من كل الأطراف خلال تلك الأزمة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف الإدارة من استمرار بيتسو موسيماني المدير الفني في القيادة الفنية، خاصة بعد توتر العلاقة بين الطرفين في الأيام الماضية، وظهور اتجاه قوي داخل النادي لإنهاء العلاقة بين الطرفين والاكتفاء بالفترة التي قضاها المدرب الجنوب في قيادة الفريق الأحمر.

وأكد المصدر، أن إدارة الأهلي اشترطت بعض المطالب قبل الاستقرارعلى بقاء المدير الفني أولها ضرورة الاستعانة بمدرب عام في الجهاز الفني في ظل معاناة الفريق الأحمر من مشاكل فنية في الفترة الأخيرة وبحاجة لإضافة عنصر جديد في الجهاز الفني.

شدد المصدر على أن ثاني الأسباب وهو إضافة مخطط أحمال جديد بجانب مخطط الأحمال الحالي رانجوجا كابيلو، لاسيما مع حالة عدم الرضا من مسئولي الأهلي تجاه مخطط الأحمال الحالي بسبب تراجع المردود البدني للاعبين وكثرة فترات الراحة التي يمنحها للاعبين.

ويترقب مسئولو الأهلي موقف موسيماني من الموافقة على الشروط المحددة في اجتماع السبت المقبل ووقتها سيكون هناك ترحيب باستمراره في قيادة الفريق الأحمر أو الاتفاق على إنهاء العلاقة بين الطرفين حال رفض المدرب الجنوب إفريقي هذه الشروط.