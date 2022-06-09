شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وأثيوبيا فى تصفيات أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدخل منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، اختبارا مهما فى الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الافريقية، عندما يلتقى منتخب إثيوبيا على ستاد بينجو بمالاوى .

س: متى تقام مباراة منتخب مصر واثيوبيا؟

ج: تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

س: ما هى دوافع منتخب مصر قبل المباراة؟

ج: يسعى لاعبو المنتخب المصرى للفوز على إثيوبيا لتحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة حيث حقق منتخب الفراعنة الفوز في الجولة الأولى أمام غينيا بهدف مقابل لاشئ أحرازه مصطفى محمد في اللقاء الذى جمعهم على ستاد القاهرة الدولى.

س: ما هو ترتيب مجموعة مصر قبل المباراة؟

ج: يتصدر منتخب المصرى المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط و يأتى منتخب مالاوى بالمركز الثانى بنفس عدد النقاط عقب الفوز على إثيوبيا في الجولة الأولى، و يحتل منتخب غينيا المركز الثالث و مالاوى بالمركز الرابع بدون رصيد من النقاط .

س: ما هو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر؟

ج: من المتوقع أن يخوض إيهاب جلال المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى و عمر جابر و محمود " الونش " و محمود علاء و كريم حافظ في خط الدفاع و عمرو السولية و حمدى فتحى و أحمد سيد " زيزو " و أمام عاشور في خط الوسط و في الهجوم مصطفى محمد و عمر مرموش.

س: وماذا عن استعدادات منتخب اثيوبيا؟

ج: فى المقابل ، أ علن وبيتو أباتي المدير الفني للمنتخب الإثيوبي حالة التأهب لمواجهة الفراعنة وتحفيز لاعبيه ، حيث ضم 25 لاعبًا، في معسكر مغلق استعدادا للمواجهة بينهم محترف وحيد وهو شيميلس بيكيلي المحترف بصفوف نادي الجونة في الدوري المصري .ويعد منتخب إثيوبيا هو ثاني أكثر منتخب استقبل أهدافا من منتخب مصر برصيد 56 هدفا بالتساوي مع المنتخب الليبي، خلف المتصدر السودان صاحب أكثر منتخب استقبالا للأهداف برصيد 65 هدفا