شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب المنتخب قبل مواجهة إثيوبيا اليوم.. صلاح وتريزيجيه الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، فى السادسة مساء اليوم الخميس، مع منتخب إثيوبيا في إطار الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الافريقية على ستاد بينجو بمالاوى.

ويسعى لاعبو المنتخب المصرى للفوز على إثيوبيا لتحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة حيث حقق منتخب الفراعنة الفوز فى الجولة الأولى أمام غينيا بهدف مقابل لا شىء أحرازه مصطفى محمد فى اللقاء الذى جمعهم على ستاد القاهرة الدولى.

غيابات المنتخب

يغيب عن المنتخب الوطنى في مباراة اليوم العديد من اللاعبين، والتي يأتي في مقدمتهم محمد صلاح بعدما فضل الجهاز الفنى إراحته بسبب شكواه من بعض الآلام العضلية، بالإضافة إلى أحمد حجازى ومحمد الننى ومحمود تريزيجيه ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر قرر استدعاء الثنائى أحمد رفعت صانع العاب فريق فيوتشر وباهر المحمدى مدافع فريق الإسماعيلي لمعسكر المنتخب لتعويض الغيابات أمام إثيوبيا.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الشناوى

الدفاع: كريم حافظ، محمود الونش، أيمن أشرف، عمر كمال

الوسط: حمدى فتحى، مهند لاشين، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش

الهجوم: أحمد عاطف