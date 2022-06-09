شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن التعاقد مع نجم كرة السلة أنس أسامة لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في إبرام صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع اللاعب أنس أسامة لاعب نادي الزمالك السابق و منتخب مصر بعقد يمتد لثلاثة مواسم تدعيما لصفوف سلة الاتحاد السكندري في الموسم القادم وذلك عقب انتهاء عقده مع ناديه السابق( صفقة أنتقال حر ) ،حيث يُجيد " أنس " اللعب في مركز لاعب الارتكاز " 4 " و " 5".

ووقع اللاعب على تعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عقدها معه محمد مصيلحى رئيس النادى و لجنة كرة السلة برئاسة أحمد عبد المجيد و عضوية حازم الرجال أمين الصندوق و محمد خميس عضو مجلس الإدارة مع اللاعب ، بحضور محمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل التعاقد و الذي ينتهى بنهاية الموسم الرياضي 2024-2025 .

وكان نادى الزمالك قد أعلن عن التعاقد مع أنس أسامة لمدة موسمين قادمين ، بعد انتهاء عقده مع الفريق الأبيض