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الاتحاد السكندرى يعلن التعاقد مع نجم كرة السلة أنس أسامة لمدة 3 مواسم

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القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في إبرام صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع اللاعب أنس أسامة لاعب نادي الزمالك السابق و منتخب مصر بعقد يمتد لثلاثة مواسم تدعيما لصفوف سلة الاتحاد السكندري في الموسم القادم وذلك عقب انتهاء عقده مع ناديه السابق( صفقة أنتقال حر )  ،حيث  يُجيد " أنس " اللعب في مركز لاعب الارتكاز " 4 " و " 5".

 

ووقع اللاعب  على تعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عقدها معه  محمد مصيلحى رئيس النادى و لجنة كرة السلة برئاسة  أحمد عبد المجيد و عضوية حازم الرجال أمين الصندوق و محمد خميس عضو مجلس الإدارة مع اللاعب ، بحضور محمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة  وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل التعاقد و الذي ينتهى بنهاية الموسم الرياضي  2024-2025 .

 

وكان نادى الزمالك قد أعلن عن التعاقد مع أنس أسامة لمدة موسمين قادمين ، بعد انتهاء عقده مع الفريق الأبيض 

 


انس اسامة

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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