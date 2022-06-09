شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج اليوم الأول من بطولة الجمهورية للفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل منافسات نهائيات بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الموانع لليوم الثانى منافساتها، بعد أن شهد اليوم الأول تحقيق مفاجآت ، وتقديم مستويات فنية عالية ، ومنافسة شرسة بين جميع المشاركين وسط حضور جماهيرى كبير ، وتستمر حتى يوم السبت المقبل ، بمشاركة نحو 400 جواد يقودها أكثر من 400 فارس وفارسة ، يتنافسون فى عشر مسابقات بداية من الدرجة الأولى "أ" و"ب" والدرجات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بشقيها العربى والأجنبي ، والمبتدئين بقسميها أيضا العربى والأجنبي .

واسفرت نتائج اليوم الأول فى الدرجة الأولى " أ " عن فوز الفارس أحمد علاء رجب من نادى جرين بلازا بالمركز الأول ، وحل الفارس أحمد على ناجى فى المركز الثانى من نادى فروسية القوات المسلحة ، وجاء زياد محمد الدخاخنى فارس نادى الجمعية الرياضية فى المركز الثالث ، وفى الدرجة الأولى "ب" فاز عمرو جمال فارس سموحة بالمركز الأول ، وحصل اسماعيل البرعى من فروسية القوات المسلحة على المركز الثانى ، ومعه فى نفس المركز ياسين نشأت حجازى من مزرعة رباب للفروسية .

وفاز الفارس على أسامة من جرين بلازا بالمركز الأول فى الدرجة الثانية ، وحل بدر وليد عبد الحميد فارس سموحة فى المركز الثانى ، وحصل على عمرو البربرى من القوات المسلحة على المركز الثالث ، وفى الدرجة الثالثة فاز مصطفى الحسينى عيسى فارس سموحة بالمركز الأول ، وجاء حمزة أسامة فارس القوات المسلحة فى المركز الثانى ، وحل عمرو جمال من سموحة فى المركز الثالث ، وظهرت الفارسات على منصات التتويج لأول مرة ، حيث حصلت ميسون مؤمن فارسة مركز ايزى اسبورتس للفروسية على المركز الأول فى الدرجة الرابعة ، وفاز يوسف رامى من اتحاد الشرطة بالمركز الثانى ، وحل خلفه الفارس محمد عصام الدين فارس نادى الفروسية بالجزيرة فى المركز الثالث .

وفاز بذهبية الدرجة الخامسة والمركز الأول الفارس أحمد بهاء الدين من اتحاد الشرطة الرياضى ، وحلت هنا وائل السرساوي من مزرعة رباب للفروسية فى المركز الثانى ، وفاز بالمركز الثالث الفارس الألفى ابراهيم ظريف من نادى فروسية الجزيرة ، وفى الدرجة السادسة للمبتدئين للخيول العربية ، حصل إياد عاصم من نادى فروسية الحرس الجمهورى على المركز الأول ، وجاءت خلفه فى المركز الثانى الفارسة كنزى سليمان من القوات المسلحة ، أما المركز الثالث فحصل عليه الفارس ياسين عطا من نادى الإسكندرية ، وفى الدرجة السادسة خيول أجنبية فازت نوراى كريم من فروسية الحرس الجمهورى بالمركز الأول ، وحصل ياسين يوسف جلال على المركز الثانى من مركز المدرسة المصرية للفروسية ، وفازت سدرة مصطفى فارسة مركز بلاتينوم للفروسية بالمركز الثالث .

يشارك فى البطولة الأندية الأعضاء فى اتحاد الفروسية بالإضافة ألى الأندية المنتسبة ومراكز الفروسية المختلفة ، نظرا لأرتفاع شدة المنافسة فى جميع الأرتفاعات لتقارب المستوى ، فضلا عن قوة البطولة لتربع عدد من الفرسان على القمة فى المراحل السابقة قبل منافسات البطولة الحالية ، والتى من الممكن أن تتغير نتائج الفرسان السابقة خلال أيام البطولة ، خاصة وأن النتائج النهائية سوف تحدد أبطال الجمهورية فى الدرجات المختلفة للموسم الرياضى 2021/2022 ، ولذلك حرص جميع الفرسان على المشاركة للتعرف على النتائج النهائية لكل فارس بعد إنتهاء البطولة .

حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، على حضور المنافسات والشد من ازر الفرسان لتحقيق نتائج متميزة ، وكان الاتحاد قد قرر إقامة البطولة بعد عصر لمرعاة ظروف امتحانات الطلاب ، لحرصه على مشاركة جميع الفرسان .