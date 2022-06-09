شكرا لقرائتكم خبر عن خطة منتخب السلة استعدادا لتصفيات كأس العالم بالأسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على قدم و ساق يستعد منتخب كرة السلة بقيادة الكندرى روى رانا ، لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم رجال التي تقام يوليو المقبل ببرج العرب بالأسكندرية .

ومن المقرر أن يقيم المنتخب معسكر بصالة حسن مصطفى باكتوبر ، ثم إقامة تصفيات للاعبى المنتخب، على أ، يتم خوض 3 مباريات خلال المعسكر ، وبعد ذلك معسكر بالأسكندرية يستمر حتى موعد البطولة ، على أن يعود المنتخب من الأسكندرية بعد انتهاء منافسات المرحلة الثانية من التصفيات يوم 3 يوليو .

ويشارك المنتخب الوطنى لكرة السلة فى المرحلة الثانية من التصفيات المونديال على صالة برج العرب بالإسكندرية خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو المقبل.

ويقع المنتخب الوطنى فى المجموعة الرابعة بجانب منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وكينيا.

وقرر روى رانا المدير الفني للمنتخب إستدعاء 23 لاعبًا لمعسكر المنتخب بعد خروج هيثم كمال من القائمة لتعرضه للإصابة، لتصبح القائمة كالتالي: أحمد خلف ، أحمد عادل ، أدهم إليدا ، أنس أسامة ، إيهاب أمين ، خالد عبد الناصر ، سيف سمير ، عاصم مرعي ، علي أحمد ، علي خليفة ، عمر طارق ، عمر عزب ، عمر هشام ، عمرو الجندي ، عمرو زهران ، محمد أبو النصر ، محمد جيزة ، محمد يونس ، مهاب ياسر ، وليد عبد الجواد ، ياسر صالح ، يوسف شحاتة ، يوسف شوشة.