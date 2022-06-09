شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العجوز يقترب من القيادة الفنية للترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح أحمد العجوز المدير الفني السابق للمريخ البورسعيدى قريبا من تولى القيادة الفنية للترسانة في الموسم المقبل بعد الجلسة التي عقدها مع طارق سعيد رئيس الشواكيش .

وعقد العجوز جلسة مطولة بالأمس مع طارق سعيد حسانين رئيس الترسانة والمشرف المالى والإدارى على فريق الكرة اتفقا فيها الطرفان على الخطوط العريضة نحو تولى مدرب الإسماعيلى الأسبق القيادة الفنية للشواكيش .

كان العجوز قريبا من تولى القيادة الفنية للترسانة في الموسم قبل الماضى قبل أن يتم فسخ التعاقد بسبب بعض الخلاف في البنود التعاقدية الأمر الذى أدى لفشل التفاوض .

وفتح مسئولو الترسانة طريق المفاوضات مع العديد من المديرين الفنيين على رأسهم سيد عيد المدير الفني للداخلية وتامر مصطفى المدير الفني لمصر المقاصة الذى فضل استكمال مشواره مع ممثل البحر الأحمر بالدورى .