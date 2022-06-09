شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: ندرس مشاركة يد الزمالك فى البطولة العربية من أجل المونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فرق ألعاب الصالات أن إدارة النادي تدرس مشاركة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي في النسخة المقبلة للبطولة العربية للأندية.
وأضاف عضو المجلس أن التفكير في المشاركة جاء بعد استحداث خوض بطل النسخة المقبلة من البطولة العربية كأس العالم للأندية السوبر جلوب، وفقا للبيان الصادر من الاتحاد العربي.
واختتم المشرف على ألعاب الصالات بالزمالك تصريحاته بأن إدارة النادي ستناقش الملف لاتخاذ القرار الأنسب وبما يعود بالنفع على الفريق.
من ناحية أخرى وضعت إدارة نادي الزمالك ، الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والنيجيري جون ايبوكا مهاجم انبي في مقدمة أولوياتها لتدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد، حيث طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق تدعيم خط الهجوم بمهاجم سوبر أجنبي.
ويوجد اتجاه داخل إدارة الكرة للتعاقد مع أحد الثنائي ويحتل ايبوكا في المرتبة الأولي ثم مابولولو وذلك بعد مراقبة دقيقة لمستوى الثنائي في الدورى هذا الموسم، وذلك لبناء خط هجوم قوي في ظل الانباء التي انتشرت عن تراجع سيف الجزيري عن الرحيل نهاية الموسم الحالي، بالإضافة لعودة مروان حمدي المعار إلى سموحة.