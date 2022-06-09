شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: ندرس مشاركة يد الزمالك فى البطولة العربية من أجل المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فرق ألعاب الصالات أن إدارة النادي تدرس مشاركة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي في النسخة المقبلة للبطولة العربية للأندية.

وأضاف عضو المجلس أن التفكير في المشاركة جاء بعد استحداث خوض بطل النسخة المقبلة من البطولة العربية كأس العالم للأندية السوبر جلوب، وفقا للبيان الصادر من الاتحاد العربي.

واختتم المشرف على ألعاب الصالات بالزمالك تصريحاته بأن إدارة النادي ستناقش الملف لاتخاذ القرار الأنسب وبما يعود بالنفع على الفريق.