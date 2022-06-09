شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..طارق الغنام : هوايتى صيد الأسماك و بحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب طارق الغنام نجم كرة السلة السابق فى النادى الأهلى .



طارق الغنام

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

صيد الأسماك .

هل تحب دخول المطبخ ؟

احيانا .

ما الأكلة التى تتميز فيها ؟

السجق الإسكندرانى .

من نجمك المفضل ؟

نجوم كتير .



الغنام و نسر الاهلى

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب .

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه ؟

طيار

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.