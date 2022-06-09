شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أحدهما.. بن شرقى يُفاضل بين وجهتين بعد الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُفاضل المغربى أشرف بن شرقى نجم الزمالك، بين وجهتين بداية من الموسم الجديد، فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجارى وفشل مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك.

وعلم ”الخليج 365” أن بن شرقى يفاضل حاليا بين وجهتين الأولى هى الانتقال لأحد الأندية الإماراتية فى ظل وجود رغبة من اللاعب وأسرته فى الاستقرار بدبى، بينما يعد الأهلى هو وجهته الثانية المحتملة فى ظل وجود مفاوضات شفهية بين الطرفين لم ترتقى للصيغة الرسمية حتى الآن، حيث ينتظر مسئولو الأهلى انتهاء عقد اللاعب مع الزمالك بشكل رسمى قبل حسم الموقف النهائى بخصوص التعاقد معه.

وشارك المغربي أشرف بن شرقي، فى التدريبات الجماعية للزمالك أمس الأحد، استعداداً لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

وأدى بن شرقي التدريبات التأهيلية والفنية بشكل طبيعي وقوى مع زملائه بالفريق، بعدما انتهى من البرنامج التدريبي الذى وضعه الجهاز الفني بعد عودته إلى القاهرة الخميس الماضي.

وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعب بصورة جيدة قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية استعدادا للمباريات المقبلة.