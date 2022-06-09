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الامارات | ليفربول يعلن رحيل الحارس المتسبب في خسارة أبطال أوروبا 2018

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم رحيل مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريغي وحارسه الألماني لوريس كاريوس عن صفوفه مع انتهاء عقديهما نهاية الشهر الحالي. ورغم انه لم يفرض نفسه اساسياً مع فريق "الريدز" منذ وصوله إلى "أنفيلد" عام 2014، إلاّ أن أوريغي (27 عاماً) سجل أهدافاً حاسمة، منها ثنائية في الـ "ريمونتادا" أمام الاسباني في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة 2019، ليقلب تخلفه صفر-3 ذهاباً إلى فوز برباعية نظيفة.

من ناحيته، ذاع صيت الحارس كاريوس (28 عاماً) بعدما تسبب بهدفين من ثلاثية في مرماه في نهائي دوري الابطال أمام الاسباني عام 2018 (فاز ريال 3-1)، ليمضي معظم مسيرته في "أنفيلد" معاراً إلى ناديي بشيكتاش التركي وأونيون برلين الالماني.

أثنى ليفربول على لاعبه البلجيكي الدولي الذي لم يخض المباريات الكافية لتجديد عقده على موقعه الرسمي، فكتب "شكراً لك على ثماني سنوات رائعة من الخدمة بعدما تركت لنا العديد من الذكريات الخاصة، أسطورة ليفربول".

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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