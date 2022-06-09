ماذا قال بيسكوف حول آفاق إمدادات الحبوب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاقات دقيقة مع تركيا والشرق الأوسط بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية، موضحا أن العمل في هذا الاتجاه مستمر.



وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك بالفعل اتفاقيات رسمية بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من ميليتوبول إلى تركيا أو دول أخرى في الشرق الأوسط: "حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاقيات محددة . ويتواصل العمل".

وحول تصريحات رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، بأن 11 عربة محملة بالحبوب قد غادرت مليتوبول بالفعل، وأن هذه الحبوب سترسل إلى تركيا أو الشرق الأوسط قال بيسكوف: "ليس لدي مثل هذه المعلومات".

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن على كييف التوقف عن إطالة أمد عملية تصدير الحبوب.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرمني، اليوم الخميس، أن العسكريين الروس يعلنون عن ممرات آمنة يمكن لأي سفينة تحمل حبوبا استخدامها بدون التعرض لأي تهديد، أو التي تنتظر في موانئ البحر الأسود، لكن شريطة أن يقوم الأوكرانيون بإزالة الألغام من السواحل الخاضعة لسيطرتهم.