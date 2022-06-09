تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب أفريقيا في تصفيات أمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي منتخب المغرب مع ضيفه الجنوب أفريقي، في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.



ولم تلعب أي مباراة حتى الآن في المجموعة الـ11 لتصفيات كأس أمم أفريقيا، التي تضم زيمبابوي بجانب المغرب وجنوب أفريقيا.

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا هو الخميس 9 يونيو/حزيران الحالي على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت جرينتش، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تبث المباراة على غرار باقي مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 عبر قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية وتحديداً على شاشة قناة "بي إن سبورتس 3".

وينتظر أن يتولى المعلق المغربي جواد بدة مهمة التعليق على مباراة منتخب بلده مع نظيره الجنوب أفريقي عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب أمام جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - غانم سايس - نايف أكرد

خط الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح

خط الهجوم: أمين حارث - يوسف النصيري - طارق تيسودالي