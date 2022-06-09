رسمياً .. ليفربول يعلن رحيل مهاجم الفريق : شكرًا أسطورة «الريدز»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن ليفربول الإنجليزي رحيل البلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم الفريق بشكل رسمي .

ونشر نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي بتويتر: “سيغادر ديفوك أوريجي ليفربول بعد انتهاء عقده نهاية هذا الشهر”.

وأضاف “شكرًا لك على 8 سنوات من العمل الجاد والذكريات المُذهلة.. شكرًا أسطورة ليفربول، شكرًا أوريجي!.

وكان ليفربول، قد أقام ممرا شرفيا للمهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، بعد فوز الريدز على وولفرهامبتون بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت ، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وقرر ديفوك أوريجي الرحيل عن ليفربول، بعد نهاية عقده مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي وعدم توصل الطرفان إلى تجديد التعاقد.

وحظي أوريجي بتكريم خاص على ملعب "أنفيلد"، حيث أهداه النادي إطارا فيه صور الألقاب التي حصل عليها اللاعب البلجيكي مع النادي الإنجليزي، بالطريقة نفسها التي ودع فيها ليفربول لاعبه الهولندي السابق جورجينيو فينالدوم العام الماضي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن أوريجي قرر الانتقال إلى ميلان الإيطالي، ابتداء من الموسم المقبل.