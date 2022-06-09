شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يحتفل بعيد ميلاد أحمد المهدي في ختام معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو طلائع الجيش والجهاز الفني والإداري بعيد ميلاد العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة بالفريق في أجواء أسرية قبل ختام معسكر الإسكندرية.

ينهى فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى معسكره المغلق بالإسكندرية اليوم الخميس حيث يعود الفريق للقاهرة بعد انتهاء المعسكر الذى بدأ الأحد الماضى بقرية أفريكانو ببرج العرب استعداداً لعودة الدوري وخاض خلاله الفريق مباراتين وديتين أمام نظيره سيراميكا الأولى أقيمت أمس الأربعاء والثانية تقام اليوم الخميس، قبل إنهاء المعسكر.

ورصدت إدارة نادى طلائع الجيش مكافآت خاصة لتحفيز لاعبيها لاقتحام المربع الذهبى للمسابقة، حيث يسعى طارق العشرى المدير الفنى للطلائع لاستغلال صحوة الفريق الحالية، حيث لم يخسر الفريق طوال الـ13 مباراة الأخيرة بالدورى، ونجح فى جمع 17 نقطة من ست مباريات، شهدت التعادل مع الأهلى، والفوز على سيراميكا والإسماعيلى، والتعادل مع البنك الأهلى، ثم الفوز على الزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة، والوصول للنقطة 32 التى قربت الفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو الجارى على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة 22 لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.