شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى لليد يوافق على مشاركة بطل العرب فى السوبر جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى على مقترح الإتحاد العربى بمنح بطل العرب فى البطولة القادمة المحدد لها الفترة من 25 أغسطس القادم و حتى 4 سبتمبر بطاقة التأهل المباشر إلى بطولة العالم سوبر جلوب أكتوبر القادم بالسعودية .

كما يتأهل بطل السوبر العربى إلى ذات البطولة فى النسخة المقبلة 2023.

وجاء فى بيان الإتحاد العربى أن فكرة الاتحاد العربى تهدف إلى رفع مستوى المنافسة فى البطولات العربية المقبلة بالإضافة إلى جعلها مطمع للإندية التربية للوصول إلى المحفل العالمى سوبر جلوب .

و تأهل الأهلى مؤخرا إلى السوبر جلوب بعد الفوز بالسوبر الأفريقى على حساب الزمالك فى النسخة التى أقيمت مؤخرا بالنيجر