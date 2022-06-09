شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع مابولولو وايبوكا فى مقدمة أولويات تدعيم الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة نادي الزمالك ، الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والنيجيري جون ايبوكا مهاجم انبي في مقدمة أولوياتها لتدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد، حيث طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق تدعيم خط الهجوم بمهاجم سوبر أجنبي.

ويوجد اتجاه داخل إدارة الكرة للتعاقد مع أحد الثنائي ويحتل ايبوكا في المرتبة الأولي ثم مابولولو وذلك بعد مراقبة دقيقة لمستوى الثنائي في الدورى هذا الموسم، وذلك لبناء خط هجوم قوي في ظل الانباء التي انتشرت عن تراجع سيف الجزيري عن الرحيل نهاية الموسم الحالي، بالإضافة لعودة مروان حمدي المعار إلى سموحة.

من ناحية أخرى استقرت إدارة نادي الزمالك علي تعيين أيمن حفني لاعب وسط الفريق الحالي، في منصب داخل قطاع الناشئين بالنادي سواء إداري او فني وفقا لرغبته الخاصة، وذلك تقديرا منه لما قدمه اللاعب مع الزمالك .

واقترب ايمن حفني من اعلان اعتزاله داخل جدران الزمالك وفقا لرغبته بعدما طلب عودته في منتصف الموسم الماضي لختام حياته داخل جدران الزمالك وهو ما وافقت عليه إدارة النادي، وتم التعاقد معه لمدة 6 أشهر فقط، الا انه تم تجديد تعاقده هذا الموسم تقديرا لقيمة اللاعب وحبه لنادي الزمالك.

في سياق مختلف يعكف مسئولو نادى الزمالك في الوقت الحالي على دراسة كل القضايا المرفوعة على النادى من اللاعبين الأجانب السابقين أو المدربين أو الأندية التى قدمت شكاوى للاتحاد الدولى لكرة القدم، من أجل إنهائها قبل نهاية شهر يونيو الجارى.

ويسعى الزمالك لحل كل الأزمات والقضايا المرفوعة على الفريق من أجل حل أزمة وقف القيد الذى عانى منه الزمالك في الموسم الحالي، مما أدى إلى عدم قيده للعديد من اللاعبين الجدد ورحيلهم عن الفريق.

وأكد أكثر من مسئول في الزمالك أن الإدارة تسعى لحل كل الأزمات المتعلقة بالنادى من أجل فتح باب القيد مجددا، لقيد الصفقات التي ابرمها في الوقت الحالي في قائمة الفرق في الموسم المقبل.