شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يخوض وديتين جديديتن استعدادا لمواجهة زعيم الثغر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني للمقاصة على خوض مباراتين وديتين جديدتين بخلاف الودية التي يخوضها اليوم في أولى تجاربه الودية ضمن التحضير لاستئناف الدوري المصري، والمتوقف حاليا لظروف الأجندة الدولية بسبب خوض منتخب مصر مبارياته ضد غينيا وإثيوبيا وكوريا الجنوبية.

وكشف محمد الدش مدرب عام المقاصة أن الجهاز الفني سيخوض مباراة ودية غدا الجمعة مع البنك الأهلي على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية والودية الثانية يوم السبت المقبل ضد البطل الأولمبي على ملعب "دمو" بالفيوم.

أوضح أن المقاصة سيحصل على راحة سلبية يوم الأحد المقبل قبل استئناف تدريباته الجماعية يوم الاثنين ضمن التحضير لمباراته ضد الاتحاد السكندري يوم السبت بعد المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من عمر الدوري.

ويخوض فريق المقاصة تدريبات قوية وبرنامج بدني مكثف خلال فترة توقف الدوري الحالية، من أجل رفع كفاءة اللاعبين الفنية وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المرحلة الماضية.